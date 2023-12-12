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Başakşehir'de Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın - Son Dakika
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Başakşehir'de Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın

Başakşehir'de bir oto yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında otomobiller çekilirken, anahtarı bulunamayan bir araç forklift ile kurtarıldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

12.12.2023 - 21:13,  Güncelleme: 21:15
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BAŞAKŞEHİR'de oto yedek parça dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tamir için dükkanda bulunan otomobiller çekilirken, anahtarı bulunamayan bir otomobil ise forklift ile kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Dolapdere Sanayi Sitesi, 10. Ada da bulunan oto yedek parça dükkanında çıktı. Dükkandan dumanların çıktığını gören çevredeki esnaflar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yanan dükkana yangın tüpleri ile müdahale edilse de alevler kısa sürede büyüdü ve bütün dükkanı sardı. Yangın yan taraftaki iş yerine de sıçrayınca dükkanın önünde bulunan otomobiller sahipleri tarafından çekildi. Bir otomobilin anahtarının bulunamaması nedeniyle otomobil forklift yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangına müdahale eden Ergün Sözal, "Dumanlar çıkıyordu, biz yangın tüpleri alıp koşana kadar alevler büyüdü. Elimizden geleni yaptık. İtfaiyeyi aradık Esnaf arkadaşımızın hasarı büyük. Allahtan yan dükkanlara sıçramadı. Oraya sıçrasaydı daha kötü olurdu" diye konuştu.

Başakşehir\'de Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de Oto Yedek Parça Dükkanında Yangın - Son Dakika
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