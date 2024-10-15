Başarır'dan 'Vatan Düşmanı' İfadesine Tepki

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, limiti 100 bin liranın üzerindeki kredi kartlarından savunma sanayine 750 lira katkı payı alınmasına itiraz eden vatandaşların vatan düşmanı olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi. Başarır, "750 lirayı ödememek için limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa milyonlarca insanı 750 liraya muhtaç edenler mi vatan düşmanı" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'nda ertelenen Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gelir yaratılmasını öngören kanun teklifi görüşmeleri sırasında, limiti 100 bin larının üzerinde olan kredi kartlarından 750 liralık savunma sanayi katkı payı alınmasına ve katkı payına tepki gösteren vatandaşların vatan düşmanı olarak nitelendirilmesine tepki gösterdi.

"İnsanlar asgarisini ödüyor"

Milyonlarca insanın kredi kartı borcunun asgarisini yatırdığına dikkati çeken CHP'li Başarır şunları söyledi:

"Toplam kredi kartı borcu 3.7 trilyon lira. Ama savunma sanayini güçlendirmek amacıyla tapu harçlarından, trafikteki satışlardan, noterden ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından 750 lira vergi alınacakmış. Bu neyin aklı? Bu ülkede 100 bin lira civarında maaş alan insanlar bile asgari ücretin asgarisini ödeyip aylık yüzde 4 faiz ödeyerek geçinirken sanki insanlar ayda 100 bin lira para harcıyor mantığıyla onlardan bu parayı alacaksın. Bunu eleştiren, kabul etmeyen ve limitini düşürenler vatan düşmanı ilan ediliyor. AKP grubuna sormak istiyorum; Şimdi 750 lira bu parayı ödememek için limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa milyonlarca insanı 750 liraya muhtaç edenler mi vatan düşmanı?

"KKM ile zenginlere 1.2 trilyon verenler mi vatan düşmanı"

Savunma sanayii sistemine bu parayı vermek istemeyen, bu parayı almak hakkınız değil diyenler mi vatan düşmanı? Yoksa Kur Korumalı Mevduat adı altında bu ülkedeki zenginlere 1.2 trilyonu verenler mi vatan düşmanı? Bu ülkede 3.7 trilyon kredi kartı borcu olanlar mı vatan düşmanı? Yoksa 22 yılda ödediği ve ödeyeceği 10 trilyon liralık faizle bu ülkeyi yiyecek ekmeğe muhtaç edenler mi vatan düşmanı? Bu ülkedeki parayı ödeyemeyenler mi vatan düşmanı? Yoksa birkaç tane şirkete adrese teslim ihalelerle geçmeyen, uçmayan garantiler verip ondan sonra 1 kuruş da vergi almayanlar mı vatan düşmanı? Bu ülkede 750 lirayı ödeyememem diyen gençler, emekliler, işçiler mi vatan düşmanı? Yoksa Ziraat Bankası'nın, Vakıfbank'ın 1.5 milyar dolarını Demirören'e verenler mi, Demirören'e şans oyunlarını verip bu fona aktarılması gereken yüzde 20'lik katkı payını yüzde 10'a düşürenler mi vatan düşmanı? Bu ülkede akşam pazar yerinde saat sekizden sonra yere dökülen sebzeleri toplayanlar kredi kartı yüzünden icralık olanlar mı vatan düşmanı? Yoksa şu sıralarda oturan Iğdır Milletvekiliniz, aşıyı bu ülkeye getirerek milyarlarca lira ciro yapan, vergi vermeyenler mi vatanı sevmeyenler sormak isterim."

"3.8 milyar dolar verilen S-400'ler, F-35'ler nerede"

Bu ülkedeki vatan sevgisini, bayrak sevgisinin sınırını kimsenin çizemeyeceğini söyleyen CHP'li Başarır, S-400'lerle F35'lere 3.8 milyar dolar verildiğini hatırlatarak "S-400 yok, F35 yok, parayı alamamışız, bunun hesabı sorulmayacak ama 750 lirayı vermek istemeyenler de vatan sevgisinden uzak olacak" dedi. Başarır şöyle devam etti: "Ben bu 22 yılda yaşananları sorgularım. Vatan sevgisi sorgulanacak birileri varsa bu ülkede çocukluğunu yaşayamayan, gençliğini emekliliğini yaşayamayan, milyonları mağdur eden AKP iktidarıdır. Ben sizi sorgularım. "