Başbakan Scholz: Münih'teki saldırı korkunç bir eylem - Son Dakika
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Başbakan Scholz: Münih'teki saldırı korkunç bir eylem

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Nürnberg'de vatandaşlarla bir araya gelerek hükümet politikaları hakkında bilgi verdi. Münih'teki saldırıyı kınayan Scholz, göç konusundaki tartışmalara da değindi.

14.02.2025 02:17  Güncelleme: 03:13
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA)– Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim kampanyası kapsamında Nürnberg yakınlarındaki Fürth kentinde bulunan Stadthalle salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe SPD'nin Bavyera Eyalet Başkanı Ronja Endres, Bundestag üyesi Carsten Träger, Bavyera SPD Milletvekili Arif Taşdelen ve SPD Nürnberg Belediye Başkan adayı Nassar Ahmed de katıldı. Scholz, katılımcıların sorularını yanıtlayarak hükümet politikaları hakkında bilgi verdi.

Scholz: " Münih'teki saldırı korkunç bir eylem"

Başbakan Scholz, konuşmasında Münih'te bir Afgan kökenli saldırgan tarafından gerçekleştirilen ve 28 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıya da değindi. Saldırıyı "barışçıl insanlara yönelik korkunç bir eylem" olarak nitelendiren Scholz, "Bu ülkenin vatandaşları yaralıların yanındadır. Bu tür eylemler iğrençtir ve asla tolere edilemez. Saldırıyı gerçekleştiren kişi cezalandırılmalı ve ülkeyi terk etmelidir" dedi. Scholz ayrıca, Almanya'nın diplomatik ilişkileri bulunmayan Afganistan gibi ülkelere, ağır suç işleyenleri sınır dışı etmeye devam edeceğini vurguladı.

"Göç tartışmaları ülkemizin temel yapısını belirleyemez"

Göç konusuna da değinen Scholz, "Her ülkede olduğu gibi Almanya'da da yabancı kökenli insanlar yaşamaktadır. Ancak ülkemiz, sadece göç tartışmaları üzerinden şekillendirilemez" ifadelerini kullandı.

"Başbakanlığa devam edeceğime inanıyorum"

Scholz, 2021 yılında Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile birlikte koalisyon hükümetini kurarak 16 yıllık Merkel dönemini sona erdirdiğini hatırlattı. 23 Şubat'taki seçimlerde tekrar başbakan olacağına inandığını belirten Scholz, "Mucizelere inanıyorum ve ikinci bir mucize gerçekleşecek; tekrar başbakan olarak görev yapacağım" dedi. Basın mensuplarının "Güvenoyu alamamanıza ve hükümeti bozmanıza rağmen neden tekrar aday oluyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Scholz, "Savaş durumu ve son zamanlardaki zorluklara rağmen ülkeyi iyi yönettiğimi düşünüyorum. Gelecekte karşılaşacağımız güvenlik sorunlarını da etkili şekilde çözeceğime inanıyorum" diye konuştu.

"Sadece başbakan olarak görev almak isterim"

Partiniz ikinci olursa ve size teklif gelirse Başbakan Yardımcısı olur musunuz?" sorusuna ise Scholz, "Beni destekleyenlerin sadece Başbakan olarak görev almamı istemesini bekliyorum" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başbakan Scholz: Münih'teki saldırı korkunç bir eylem - Son Dakika

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