Başkale'de bayram günü kar sürprizi
VAN - Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşlar bayram sabahı kar sürpriziyle uyandı.
Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Bayram namazına ve akrabalarının mezarlarını ziyaret giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Namazdan sonra mezarlıklara geçen vatandaşlar, dua edip karla kaplanan yakınlarının mezarlarını temizledi.
Meteorolojinin uyarısının ardından ilçe merkezi ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, Yukarı Dallı Mahallesi Doyum mezrasında 3 metreyi bulan yolda yürütülen karla mücadele çalışmasına ise çığ tehlikesine karşı ara verildi.
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Yeniden Efes Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel, mazbatasını alarak sevincini Efes Selçuklular ile paylaştı. Başkan Sengel, önümüzdeki beş yıl daha güçlü ve kararlı bir şekilde yol alacaklarını belirtti ve birlikte kazanıp bölüşmeye devam edeceklerini söyledi.
Bornova Belediyesi, ilçedeki bütün kutsal mekanlarda kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, temizlik konusunda önemli gelişmeler olacağını belirtti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da yağmur suyu ızgaraları, taşkan bacaları ve kanalizasyon temizliği gibi çalışmalara devam ediyor. İZSU ekipleri, Meles Çayı Deltası ve Arap Deresi gibi önemli bölgelerde temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, İzmir Körfezi'ni kirleten unsurları ortadan kaldırmak için fiziki yatırımlar da gerçekleştiriliyor.
CHP Kuşadası İlçe Örgütü, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla bayramlaşma töreni düzenledi. Günel, Kuşadası'nda kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Ramazan Bayramı'nda da çalışmalarını sürdüren belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin daha temiz ve yaşanabilir olması için faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Yetişkin, tüm personelle tek tek bayramlaşarak teşekkür etti.
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