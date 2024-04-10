Başkale'de bayram günü kar sürprizi - Son Dakika
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Başkale'de bayram günü kar sürprizi

Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşlar bayram sabahı kar sürpriziyle uyandı. Kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, bayram namazından sonra mezarları ziyaret edip karla kaplanan yakınlarının mezarlarını temizledi. Çığ tehlikesi nedeniyle karla mücadele çalışmalarına ara verildi.

10.04.2024 19:30  Güncelleme: 19:32
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Başkale'de bayram günü kar sürprizi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde vatandaşlar bayram sabahı kar sürpriziyle uyandı.

Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Bayram namazına ve akrabalarının mezarlarını ziyaret giden vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Namazdan sonra mezarlıklara geçen vatandaşlar, dua edip karla kaplanan yakınlarının mezarlarını temizledi.

Meteorolojinin uyarısının ardından ilçe merkezi ile kırsal mahalleler beyaza bürünürken, Yukarı Dallı Mahallesi Doyum mezrasında 3 metreyi bulan yolda yürütülen karla mücadele çalışmasına ise çığ tehlikesine karşı ara verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Başkale'de bayram günü kar sürprizi - Son Dakika

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