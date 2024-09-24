Başkale\'de Ev Yangını: Hasar Oluştu

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Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeni Mahalle'de gazi Nadir Yılmaz'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, evde hasar oluştu.

Evde incelemelerde bulunan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı personeli, evde hasar tespiti yaptı.