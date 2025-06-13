Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yararlandı.
Van-Başkale kara yolunun Çamlık mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 ATB 591 plakalı tır şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Başkale'de tır devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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