Başkan Akın, Hal Esnafı ile Sahurda Buluştu

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Halini ziyaret ederek esnafla sahur yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Halini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Akın'a CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Nurullah Bozkurt, Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay da eşlik etti.

Akın ve beraberindeki heyet, hal esnafıyla sahur yaptı, ürün almaya gelen vatandaşlarla da selamlaştı. Esnafa çorba dağıtan Akın, sahurun ardından kahve ikramında bulundu. Sebze ve meyve hallerinin hem tüketiciler hem de üreticiler için çok önemli olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Yaş meyve ve sebzenin üreticiden tüketiciye ulaşmasında pazarlama kanallarının önemine değinen Akın, burada yaşanacak aksamanın ürün fiyatlarının yükselmesine ve haksız rekabete yol açabileceğini söyledi.

Tarımın başkenti Balıkesir'de çiftçileri desteklerken hal esnafını da yalnız bırakmadıklarını dile getiren Akın, mevcut halin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve esnafın taleplerinin en hızlı şekilde yerine getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Başkan Akın'dan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Haline giden yolların iyileştirilmesi için sıcak asfaltla kaplanmasını isteyen hal esnafı, kentteki zincir marketlerde Balıkesirlilerin ürettiği yaş meyve ve sebzelerin satışının yapılması konusunda da destek talebinde bulundu.