Başkan Arı’dan Kar Küreme Destek Turu

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kar küreme aracıyla yağışın ardından kent merkezindeki cadde ve sokaklarda çalışma yapan ekiplere destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, kentte gece başlayan kar yağışının trafikte aksamalara neden olmaması için küreme ve tuzlama yapan belediye ekiplerinin çalışmalarını kontrol ederek kar küreme aracını kullandı.

Fen İşleri Müdürlüğü Koordinasyon Merkezince yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyen Arı, belediyeye ait 70 araç ve yaklaşık 300 kişilik ekibin mesai harcadığını belirtti.

Çalışma yapılan şehir içi yollarda 100 ton solüsyon kullanıldığını ifade eden Arı, vatandaşlardan gelen şikayetlere kısa sürede çözüm sağlandığını kaydetti.