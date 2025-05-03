Başkan Arı Gelin Arabası Kullandı - Son Dakika
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Başkan Arı Gelin Arabası Kullandı

Başkan Arı Gelin Arabası Kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şoförünün gelin arabasını kullanarak düğüne gitti.

03.05.2025 10:13
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makam şoförünün gelin arabasını kullandı.

Kullandığı gelin arabasıyla Yeşil Vadi Villaları'ndaki kız evine gelen Arı ve damadın ailesi, yapılan duanın ardından gelini alarak düğün salonuna geçti.

Başkan Arı'nın nikahlarını kıydığı Ceren Kaçanünlü ve Durmuş Akbaş çiftinin şahitliklerini de İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün yaptı.

Arı, düğünde yaptığı açıklamada, bu yılın "Aile Yılı" yılı olarak ilan edildiğini anımsattı.

Şoförü Durmuş'un bekar olduğunu belirten Arı, "Durmuş'a hadi biz de Aile Yılı'na uyalım dedim ve Ceren'imizi bulduk. Bugün onların mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Aile Yılı'na katkımız olması için bol da torunlarımız olacak inşallah. Bizim için daha kıymetlisi de uzun yıllardır yarenliğimi yapan, yanımdan ayrılmayan canımızı emanet ettiğimiz kardeşim, evladım Durmuş'un şoförlüğünü yapmak da bana nasip oldu. Evlatlarıma mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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