Başkan Ataç'tan LÖSEV'e Destek Ziyareti

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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, LÖSEV Eskişehir Bölge Koordinatörü Yelda İlker ile bir araya geldi. Buluşmada Yelda İlker, Başkan Ataç'a LÖSEV'in sürdürdüğü faaliyetler ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, LÖSEV Eskişehir Bölge Koordinatörü Yelda İlker, Koordinatör Yardımcısı Pınar Günaydın ve Kurumsal İletişim Biriminden İrem Akalan'ı makamında ağırladı. Buluşmada Yelda İlker, Başkan Ataç'a LÖSEV'in sürdürdüğü faaliyetler ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Ataç da LÖSEV'in üstlendiği görevler ve faaliyet alanı ile birlikte çok önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.