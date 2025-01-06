Başkan Aydın, Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

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(BURSA)- Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü'nü ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Atamızın 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünden ilham alarak sporu sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal gelişim için de önemli bir araç olarak görmeliyiz. Gençlerimizin spora devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Geleceğin şampiyonları, başarı sizinle olsun" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü yöneticileri ve sporcuları ile bir araya geldi. Genç sporcularla karşılıklı penaltı atışı yapan Başkan Aydın, ziyaret sonunda sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Aydın, Osmangazi'nin önemli mahallelerinden olan Hüdavendigar ve Dikkaldırım'da, gençlere sahip çıkılması noktasında önemli görevler yapan kulüp yöneticilerine de teşekkür etti.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Genç yeteneklerin gelişimi için verilen destek her zaman çok kıymetli. Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulübü'nün konuğu oldum. Atamızın 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözünden ilham alarak sporu sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal gelişim için de önemli bir araç olarak görmeliyiz. Başta Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor Kulüp Başkanı Mehmet Yetim olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine, Çekirgespor Kulüp Başkanı Mehmet Ünlügüzel'e ve Hüdavendigar Dikkaldırım Osmangazi Spor'a gönül vermiş gençlerimize teşekkür ediyorum. Biz de gençlerimizin spora devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Geleceğin şampiyonları, başarı sizinle olsun" diye konuştu.