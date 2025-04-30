Başkan Aydın, Taksicilerle Sorunlarını Görüştü

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bugün sabahın erken saatlerinde Terminal Taksi Durağı'nı ziyaret ederek, taksicilerin yaşadığı sorunlara kulak verdi.

Başkan Aydın, güne Terminal Taksi Durağı'nı ziyaret ederek başladı. Sabahın erken saatlerinde taksi durağında çalışan taksicilerle bir araya gelen ve onlarla kahvaltı yapan Başkan Aydın, tüm gün direksiyon başında ekmek mücadelesi veren taksicilerin sorunlarını dinledi.

Taksici esnafının ihtiyaçlarını belirlemek ve belediyenin sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bilgi aktarmak için düzenlenen kahvaltıda, taksicilerin yaşadığı sorunların çözümü için fikir alışverişi yapıldı.

Sohbet havasında geçen kahvaltı programında toplumun her kesiminin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Tüm iş kollarında maliyetler artarken, kazançlar düşüyor. Çiftçi, esnaf, işçi, sanayici herkes bu sıkıntıyı yaşıyor. Faizler yükseldikçe herkesin borcu da doğrudan artıyor. Döviz kurunda yaşanan bir liralık artış, herkesin sırtına yeni borçlar yüklüyor. Faizler düşecek, iş dünyası bir nebze de olsa rahatlayacak diye beklerken, bir anda piyasa faizleri yükseldi. Yüksek faiz, tüm sektörleri bitiriyor. Faizler düşmezse, ülkenin ekonomik olarak devam etme şansı yok. Bütün kaynaklar faize gider. Tırnaklarla kazıyarak kazandığımızı, kepçe ile faize veririz. Benim şahsi borcum yok diye kimse düşünmesin. Ülkenin borcu varsa herkesin borcu var demektir. İnşallah kısa süre içerisinde bir değişim yaşarız. Bu değişim olmadan ekonominin düzelme şansı yok. Osmangazi'de alın teriyle ayakta durmaya çalışan her esnafımızın yanında olma çabasındayız. Birlikte konuşacak, ortak akılla sorunların üstesinden birlikte geleceğiz. Misafirperverlikleri için Terminal Taksi Durağı esnafına teşekkür ederim."