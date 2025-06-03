Başkan Bahçetepe Rüşvet İddialarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Bahçetepe Rüşvet İddialarını Reddetti

03.06.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, rüşvet suçlamalarını reddederek savunma yaptı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunda, rüşvet iddiaları soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamda gözaltına alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesine ulaşıldı.

"Rüşvet almak-vermek", "mal varlığı değerlerini aklamak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" ile suçlanan Bahçetepe ifadesinde, suç işlemediği için etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyledi.

Bahteçepe, 06 CMM 944 plakalı aracın kiminin adına tescilli ve kimin kullanımında olduğu sorusu üzerine, "Aracın kimin adına tescilli olduğunu bilmiyorum ancak kamu hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kullandığımız araçlardan biri olabilir. Aracın ne şekilde temin edildiğini bilmiyorum. Kimin adına ya da hangi firma adına kayıtlı olduğunu bilmiyorum. Ben, 2024 yılı ocak ayı itibariyle CHP belediye başkan adayı oldum. Bu adaylıktan sonra ilçe başkanlığında bulunan tüm görevim sona erdi. Bu tarih itibariyle bu araç veya başka araçların akıbetini bilmiyorum." cevabını verdi.

Aziz İhsan Aktaş'ın itirafları

Bunun üzerine, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 11 Mayıs'ta ifade veren örgütün elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, "Kardeşlerim ve yakınlarımın firmaları, Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanmasıyla ilgili ihaleler almıştı. Belediye, ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazlaca araç talep etmiştir. Bu araçların, başta Beşiktaş Belediyesinin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevreleri, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum. Beşiktaş Belediyesinin zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye belediye başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Başkan olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda kullanmaya devam etmektedir." şeklindeki beyanı Bahçetepe'ye okundu.

Bahçetepe ise "Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın adını hayatımda ilk defa Beşiktaş Belediyesine operasyon yapıldığında medyada duydum. Aktaş'ın ifadesinde yer alan, kardeşlerine ait olduğu iddia edilen 06 CMM 944 plaka sayılı aracın kime verildiği ve aracın kimden geri istendiğine dair açıklamaya yer verilmemiştir. Bahse konu aracın nasıl temin edildiğini bilmediğim yukarıda detaylıca açıklanmıştır. 2024 yılı ocak itibariyle belediye başkan adayı olmam sebebiyle ilçeden ayrıldığım için akıbetini bilmiyorum." dedi.

Söz konusu aracı CHP ilçe başkanlığı döneminde erzak dağıtımı, maske, cenazeye gitme gibi kamusal hizmetler için ilçe teşkilatı tarafından kullanıldığını, 2024 yılı ocak ayından itibaren bu araçla hiçbir alakasının kalmadığını savunan Bahçetepe, aracın sahibinin Aktaş olduğunu bilmediğini, bu kişi ve yakınlarıyla hiçbir bağı veya ilişkisi olmadığını öne sürdü.

300 bin dolar rüşvet iddiası

Daha sonra Bahçetepe'ye Aktaş'ın, "Belediyenin imar yetkilisi olmadığı TEM Otoyolu'ndaki benzinlik ve AVM inşaatına elektrik hattı çekmek amacıyla önceki dönemdeki belediye yönetiminden kazı izni almak için başvurdukları, seçimlerin ardından sürecin uzaması üzerine İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması şüphelisi Seza Büyükçulha ile bu soruşturmanın şüphelisi Baki Aydöner'in Bahçetepe'yle konuştuğu ve Bahçetepe'nin 300 bin dolar istediği, kendisinin de bu parayı şüpheli Özer Ayık aracılığıyla Bahçetepe'ye verdiği" yönündeki iddiaları soruldu.

Bahçetepe, başkanlık mazbatasını 5 Nisan 2024'te aldıktan sonra önceki dönemden kalan bazı sorunları değerlendirmeye başladıklarını anlatarak, "Bahse konu sorunlardan bir tanesi de budur. Konu BEDAŞ'ın irtifak hakkı başvurusudur. Bu başvuruyu eski belediye başkanı Usta, 1 Nisan 2024'te oylar yeniden sayılırken, ben daha mazbatamı almamışken alelacele belediye meclisine havale etmiştir. Havale tarihi benim dikkatimi çekmiştir. Bu konuda uzman olmadığım için ilgili müdürlüklere görüş sordum. Oradan gelen görüşe göre bu konunun İmar ve Hukuk Komisyonu'nda görüşülebileceğini anladık." şeklinde savunma yaptı.

HTS kayıtlarına itiraz etti

Şüpheli Baki Aydöner'le bu konuda görüşmediğini ifade eden Bahçetepe, "Özer Ayık'ı belediye başkanı olduğum süre zarfında belediye binasına 'hayırlı olsun' ziyaretime gelen kalabalıktan biri olması sebebiyle tanırım. İsmi geçen şahıslardan ya da başka şahıstan kesinlikle bir para talebim veya para alışverişim olması durumu mümkün değildir. Bu iddiayı tarafıma yapılmış hakaret sayarım." diye konuştu.

Bahçetepe, söz konusu kararın meclisten 2024 yılı haziran ayında geçmesine rağmen, menfaatle suçlandığı tarihin 2024 yılının kasım ayının son günleri olduğunu dile getirdi.

Özer Ayık'la olan HTS kayıtlarına da itiraz eden Bahçetepe, belediye binası dışında sıfır metre ile baz vermelerinin mümkün olmadığını öne sürerek, HTS kayıtlarının detaylı incelenmesi için ilerleyen süreçte suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Belediye kasasından çıkan hard disk

Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ın, "Benzinliğe ruhsat alma süreci için İBB'nin Seza Büyükçulha aracılığıyla para talep ettiği ve 200 bin dolar para verildiği" iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını savundu.

Polis ekiplerince makam odasında yapılan aramada bulunan çelik kasadan çıkan hard diske ilişkin Bahçetepe, "Hard disk çıkan çelik kasa eski belediye başkanı döneminden kalan çelik kasadır. İçerisinde belediye başkanı mührü ve hard disk olması gerekir. Bildiğim kadarıyla şifresiz olan ve içerisinde belediyeyi devraldığımızda ilgili müdürlüklerin hazırladığı, belediyemizle ilgili sunumların olduğu bir hard disk olduğunu düşünüyorum. Hard diski hiçbir zaman açıp bakmadım." dedi.

Cep telefonlarının şifresini polise neden vermediği soruldu

El konulan cep telefonları şifresini vermek istememe sebebinin sorulması üzerine Bahçetepe, "Bu soruşturmanın tarafıma isnat edilmiş mesnetsiz bir iddia olduğunu düşünüyorum. Avukatlarımdan almış olduğum görüş neticesinde, imaj kaydı tarafıma verilmediği için beyan etmek istemedim. Halen böyle düşündüğüm için şifrelerimi beyan etmek istemiyorum." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, İhsan Aktaş, istanbul, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Bahçetepe Rüşvet İddialarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 03:36:06. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Bahçetepe Rüşvet İddialarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.