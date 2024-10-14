Başkan Bingöl, Tuzla'da Esnaf ve Vatandaşlarla Kahvaltıda Buluştu

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(İSTANBUL)- Tuzla'da Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün mahalle çalıştayları devam ediyor. Bu kapsamda Mimarsinan Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bingöl, yeni yönetim dönemindeki iletişim stratejilerini açıkladı.

Esnafın büyük katılım gösterdiği kahvaltı programında kısa bir değerlendirme konuşması yapan Başkan Bingöl ilk defa farklı bir formatla yola çıktılarını söyledi. Başkan Bingöl, vatandaşların önceliğinin mega projeler değil, sokaktaki çukurlar, karanlıkta kalan sokaklar olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz şimdi ilk defa burada yaptık. Yeni bir format deniyoruz. Esnaflarımızı da işin içerisine katarak yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. İşte bu kahvaltı aracılığıyla esnafımızla buluşuyoruz. Tuzlanın herhangi bir sokağında, bir yerinde oluyorum. Ama şunu iyi biliyorum ki vatandaş sadece işi talep eden pozisyonda değil. Bazen hiç talep etmiyor ama o şikayeti görüyor. İşte benim o vatandaşa ulaşmam lazım. O çok önemli bir sorun. Kendi adıma onu çözmem gerekiyor. Ben şunu iyi biliyorum. Bazen bir mega proje yaparsın ama o vatandaşın, o esnafın işte sokağında bir tane çukur vardır. Arka sokaktaki mega proje değil, işte o çukura basıyor her gün o adam. O çukur her şeyden önemlidir o dakika itibarıyla. İşte elektrik direği yanmıyorsa adam, kızı, eşi, işten gelirken okuldan dönerken karanlıkta o eve giriyorsa, senin arka sokağa yaptığın dünyanın en büyük yatırımı göze görülmez göze. Dolayısıyla ben arkadaşlarıma geldiğim günden beri şunu söylüyorum. Kafanızda küçük olarak addettiğiniz işler aslında insanların hayatına en çok dokunan işler. Dolayısıyla çok motive bir şekilde o işlerin çözümü için çalışıyor olmamız lazım. Soframız bir, gönüllerimiz bir. Komşularımız, taleplerini ve beklentilerini samimiyetle paylaştılar; biz de notlarımızı aldık. Hepinize katıldığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum."