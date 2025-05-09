Başkan Bingöl, Tuzla'da Halkla Buluştu

(İSTANBUL) - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 'Söz Senin, Tuzla Hepimizin' sloganıyla başlattığı halk buluşmaları kapsamında Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Komşularının taleplerini, önerilerini ve sorunlarını dinleyen Başkan Bingöl, "Bugün burada sadece sorun dinlemiyoruz; birlikte çözüm üretiyor, geleceğimizi ortak akılla şekillendiriyoruz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, halk buluşmaları kapsamında Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, doğrudan belediye başkanına ulaşma fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi. Buluşmada kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve gençlik projeleri gibi birçok konu gündeme geldi.

Başkan Bingöl, halk buluşmalarının önemine değinerek, "Tuzla'mızda artık kararları hep birlikte alıyoruz. Bu kentte yaşayan herkesin fikri bizim için çok değerli. Bugün burada sadece sorun dinlemiyoruz; birlikte çözüm üretiyor, geleceğimizi ortak akılla şekillendiriyoruz" dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar ise doğrudan belediye başkanına ulaşmanın önemine dikkati çekti. Genç Girişimci Emre Candamar, "Gençler için daha fazla sosyal alanlar ve istihdam projeleri talep ettim. Başkanımız not aldı, ilgileneceğini söyledi. Bu tür buluşmalar çok kıymetli" dedi. Emekli Mehmet Yüksel ise "Başkan gelip bizi dinliyor. Bu samimiyet bizi mutlu etti" diye konuştu.

Toplantılar farklı mahallelerde devam edecek

Başkan Bingöl, halk buluşmalarının farklı mahallelerde devam edeceğini belirtti. Belediye ekipleri ise halkın ilettiği sorunları not alarak ilgili müdürlüklere yönlendirdi.