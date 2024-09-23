Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası Mesajı

Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç, Ahilik'in ahlaki ve ticari önemine vurgu yaptı.

23.09.2024 11:18
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında, Kayseri'de doğmuş olan Ahiliğin, adeta ticaretin kanunlarını yazdığını belirtti.

Ahiliğin sadece ticari değil, ahlaki ve toplumsal bir teşkilat olarak nitelendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ahiliğin bir özeti olan, 'eline, beline, diline sahip' olan ve Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnafımızın haftasında, Kültepe Kaniş-Karum ile başlayan Kayseri'mizin ticaretin merkezi olarak bilinen boyutunu adeta ahlaki yönüyle de bir lonca anlayışı içerisinde teşkilatlanmayı sağlayacak şekilde gerek esnaflarımız gerekse hanım teşkilatlarımızın oluşmasını sağlayan Ahi Evran'ı rahmetle anıyoruz. Ahilik, sadece ticareti şekillendiren ve ticari ilkeleri içeren bir teşkilat olmaktan öte ahlakı, ticari ahlakı da düzenleyen bir teşkilattır. Bundan dolayı topluma da mal olmuştur. Ahiliğin anlaşılmasını, anılmasını diliyor, Ahilik kültürünün gelecek nesillere de aktarılmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç'tan Ahilik Haftası Mesajı - Son Dakika

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