Başkan Doğan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, " Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize sağlık, barış, kardeşlik, adalet ve hukuk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Doğan, şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim, birlik, beraberlik ve kardeşlik ile geçirdiğimiz Mübarek Ramazan Ayı'nın ardından bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimin sevdikleriyle bir arada olacağı, hoş muhabbetler edeceği ve güzel hatıralar biriktireceği bir bayram diliyor, Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın ülkemize sağlık, barış, kardeşlik, adalet ve hukuk getirmesini temenni ediyorum."