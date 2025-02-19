Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti - Son Dakika
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Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

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Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek beldesine daha iyi hizmet etmeyi hedeflediğini açıkladı.

19.02.2025 22:17  Güncelleme: 23:12
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Yeniden Refah Partisi'nden Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün partisinden istifa etti.

Bitlis'in Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) istifa ettiğini açıkladı. Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Aydınlar beldesine hizmet etmek adına YRP'den belediye başkanlığına seçildiğini belirtti.

"KARAR EN İNCE AYRINTISINA KADAR DÜŞÜNÜLÜP ALINDI"

Belde için daha iyi hizmetlere odaklanabilmek amacıyla yol arkadaşlarının da ortak görüşüyle partisinden istifa etme kararı aldığını bildiren Ergün, "Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bize destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aldığımız kararın beldemize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Alper Çelik:
    Seçmene büyük saygısızlık. 176 13 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Buda siyasi liderlere ders olsun bidaha aday adayları nı iyi seçsin ve kendi kökeninde olsun. Madem öyleyse bağımsız aday olsaydınız yada gideceğiniz partiden seçilseydiniz. Neymiş en ince detaya kadar düşünülmüş 147 6 Yanıtla
    Apple User:
    Fırıldak/kaypak sana oy verenler şahsına vermedi partine verdi. Sen ne yaptın.? onları sattın. yazıklar olsan. yatın Skp ye katılırsın. 38 5
  • memo emo:
    Refahın tek hatası eski kıvrak dönmeye elverişli kişileri secme 95 8 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    iki yüzlü sahtekarlar 79 9 Yanıtla
  • Sahin Serkan:
    bence hangi partiden belediye başkanı seçildiyse hangi partiden milletvekili seçildiyse görevi bitene kadar parti değiştirmemesi gerekiyor insanlar onu o parti için seçiyor 80 5 Yanıtla
  • Murat Karakütük:
    pezevenge bakya axik açık diyemiyorki ben refahtan seçildim ama gönlüm akpde oraya gecicem diyemiyor pexevengya 73 11 Yanıtla
  • Derman null:
    çürük domatesler hangi tarlada yetişecek çürüklerin içinde tabii ki 47 9 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    satılık demek badem yağı demek siyadaloşko demek tüccar demek 38 7 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    ihaleyi kim kazanacak uzun adam 34 8 Yanıtla
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