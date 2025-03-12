Başkan Eşki, Güvercin Severler Derneği'nin Sahur Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Eşki, Güvercin Severler Derneği'nin Sahur Programında Bir Araya Geldi

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi'nde İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin sahur programına katılarak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Eşki, derneklerin toplum içindeki değerli rolünü ve barış, dostluk temalarını dile getirdi.

12.03.2025 12:20
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi'nde İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin sahur programına katıldı. Güvercin yetiştiricileriyle birlikte sahur yapan Eşki, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, bu tür derneklerin toplum içinde oynadığı rolün çok değerli olduğunu belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi'nde İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği'nin sahur programına katıldı. Dernek üyeleriyle sohbet eden Eşki, şu ifadeleri kullandı:

"Güvercinler tarih boyunca sadece haber taşıyan değil, aynı zamanda dostluğun, barışın ve umudun simgesi olmuştur. Bizler de bu şehirde barışı, sevgiyi ve dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz. İzmir, her zaman farklı kültürlerin, ortak değerlerin buluştuğu bir kent olmuştur. İşte bu ruhu yaşatan derneklerimiz, şehrimizin sosyal dokusuna büyük katkılar sunuyor. Bugün burada, bu güzel sofrada bir arada olmak benim için çok kıymetli."

Dernek üyeleri, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi her zaman yanlarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İzmir Posta Güvercini Sevenler Derneği Başkanı Salih Akdemir, Başkan Eşki'ye teşekkür ederek, "Başkanımız Ömer Eşki, her zaman yanımızda oldu. Bizlere ve hobimize verdiği destek için kendisine minnettarız. Güvercinlerimiz nasıl ki mesaj taşır, biz de bu dostluğu ve bağlılığı geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Eşki, Güvercin Severler Derneği'nin Sahur Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Eşki, Güvercin Severler Derneği'nin Sahur Programında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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