Başkan Güner, Muhtarlarla Ortak Akıl Toplantısı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Başkan Güner, Muhtarlarla Ortak Akıl Toplantısı Gerçekleştirdi

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gaziosmanpaşa ve Kızılay bölgelerindeki muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerin taleplerini dinledi ve sorunları not aldı. Başkan Güner, temizliğe, altyapıya ve parkların bakımına yönelik alınacak önlemleri açıkladı.

31.12.2024 13:26  Güncelleme: 14:54
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(ANKARA) - Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gaziosmanpaşa (GOP) ve Kızılay bölgelerindeki muhtarlarla bir araya geldi. Bayraktar Çankaya Evi ve Çankaya Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantılarda muhtarlar, Başkan Güner'e mahalleleriyle ilgili talep ve önerilerini dile getirdi.

Başkan Güner, belediye bürokratları ve birim sorumluları ile ilçe için "ortak akıl" toplantılarına devam ediyor. GOP ve Kızılay bölgelerindeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Güner, Bayraktar Çankaya Evi ve Çankaya Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen toplantılarda muhtarların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.

Aşıkpaşa, Zafertepe, Bağcılar, Büyükesat, Kazım Özalp, Boztepe, Bademlidere, Cumhuriyet, Fidanlık, Kızılay, Kocatepe, Korkutreis, Kültür, Meşrutiyet, Sağlık ve İncesu mahallelerinin temizliği, asfalt, yol, kaldırım, merdiven, parklar, kentsel dönüşüm çalışmaları, pasif araziler, altyapı sorunları, çevre düzenlemeleri, sokak hayvanları, atıkların bertarafı ve geri dönüşümü gibi başlıkların konuşulduğu toplantılarda Başkan Güner, muhtarların taleplerini not aldı.

"Sizleri ekip arkadaşı olarak görüyoruz"

Mahalle, il ve ilçeye hizmette hiyerarşi olmadığını ve tüm katılımcılarla çalışma arkadaşı görüşüyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Güner, "Herkesin bir sorumluluk sahası var. Beraber yol yürüdüğümüz ekip arkadaşı ve gönüllü danışman olarak görüyoruz sizleri. Hiç sorun olmazsa muhtara, belediyeye de ihtiyaç olmaz. Biz elimizden geldiğince çalışıyoruz. Eksiler artılar olabilir ancak gösterdiğimiz gayreti bilmenizi isterim" dedi.

"Eksikleri tamamlayarak çalışıyoruz"

Konteynerlerin eksik ve yıpranmış olduğunu ancak sorunun çözümü için gerekli adımların atıldığını kaydeden Başkan Güner, "Bu yaz 3 bin kadar yeni konteyner aldık. Eskiyenleri değiştiriyoruz, yeniliyoruz. Eksik olanları yerine koyuyoruz. Kızılay bölgesinde 72 konteyner var örneğin. Önümüzdeki dönem süpürge araçları da daha çok çalışacak. Araç, şoför ve ekipman anlamında sahada eksik olan kısımları da tamamlıyoruz. Gündüz nüfusu normalin üç katı olan bir ilçede personelimizin özverisiyle sorunları çözüyoruz" diye konuştu.

Parklarda bakım ve onarım planlamaları

Başkan Güner, parkların bakım onarımı ve düzeninin sağlanmasıyla ilgili saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini aktararak, "Parklarda güvenlik ve düzenin sağlanması için takviyelerde bulunduk. Önümüzdeki dönem için banklar da aldık, eski bankları onarıp yeniden kullanıyoruz. Süreci tasarruflu şekilde yönetiyoruz. Yaza doğru oyun gruplarına ve yürüyüş yollarına müdahale edeceğiz ve parklarımızda da gözle görülür bir değişim olacak. Otların biçilmesi konusunda da bu bahar sonuçlarını göreceğiz. Vaktinde müdahale edeceğimiz için ilaçlamayla ilgili sorununu da çözmüş olacağız. Böylelikle bizi en çok etkileyen konularla ilgili büyük bir ilerleme kat etmiş olacağız. Budamayla ilgili olarak da Park Bahçeler Müdürlüğümüz muhtarlarımızla gezip gereken yerlerin budamasını gerçekleştirecek. Biz ağaç sökme gibi bir şey yapmıyoruz. Eğer araç çürümüşse tehlike oluşturmaması adına müdahale edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Güner, ayrıca parklar ve pazar yerlerine kamera konulması talebiyle ilgili olarak pazar tadilatlarının yapıldığını ve Bademlidere Cumhuriyet Parkı gibi güvenlik açısından sorun olan bölgelere kamera konulduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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