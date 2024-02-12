Başkan Karalar, doktorlardan bilgi aldı - Son Dakika
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Başkan Karalar, doktorlardan bilgi aldı

Başkan Karalar, doktorlardan bilgi aldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, belediye personeli olduğu için üstünü aramamışlar. Samet'in ameliyatını Balcalı Hastanesi'nden uzman hocalar yapıyor. Dua bekleniyor.

12.02.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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BAŞKAN KARALAR, DOKTORLARDAN BİLGİ ALDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında bilgi veren Karalar, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yalvar yakar işe aldığımız biriydi. Niye böyle bir şey yaptı, anlamadık. Belediye personeli olduğu için arkadaşlar üstünü aramamışlar. Balcalı Hastanesi'nden işinde uzman, çok önemli hocalarımız Samet'in ameliyatını yapıyor. Herkesten dua bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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