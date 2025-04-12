Başkan Kaya'dan Emir Timur'un Sözüne Vurgu

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Emir Timur'un anıtındaki "Güç, adalettedir" sözüne atıf yaparak, "Umarım ülkemizi yönetenler bu sözü iyi anlarlar, iyi analiz ederler ve buradan gerekli dersleri alırlar" dedi.

Turizm iş birliği görüşmeleri için Özbekistan'da bulunan Başkan Kaya, burada Timurlu İmparatorluğu'nun kurucusu Türk asker ve komutan Emir Timur'un müzesini gezdi.

Timur'un anıtında yer alan "Güç adalettedir" sözüne atıfta bulunan Kaya, "Emir Timur'un yaptıklarını, kurduğu devletleri, savaşlarını anlatan müzeyi gezdik. Onun şu sözü inanılmaz değerli ve günümüze ışık tutan bir söz… Emir Timur o yıllarda diyor ki: 'Güç adalettedir, gücün kaynağı, adalettir!' Umarım bunu ülkemizi yönetenler iyi anlarlar, iyi analiz ederler ve buradan gerekli dersi alırlar. Güç adalettedir, adalet güçte değildir" ifadelerini kullandı.