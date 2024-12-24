Başkan Köse, Hastanede Tedavi Gören Çocukları Ziyaret Etti

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yaklaşan yeni yıl öncesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Başkan Köse, "Şu an hastanelerde tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Onların yanlarında olmak, bu zor süreçte onlara moral vermek bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Başkan Köse ziyaretinde, hastanede tedavi gören çocuk hastalara moral vererek hem geçmiş olsun hem de yeni yıl dileklerini iletti. Tedavi görmekte olan çocukların yanına giderek ailelerinden sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Köse, bir süre sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.

Ziyaret sırasında hasta çocukların ailelerine de geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Fuat Köse, Giresun Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Köse, "Yeni yılın, tüm Giresunlulara sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Şu an hastanelerde tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Onların yanlarında olmak, bu zor süreçte onlara moral vermek bizim için çok kıymetlidir" dedi.

Başkan Köse, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Berkan Şahin ile de bir süre görüşerek hastane hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören çocukların aileleri ise bu anlamlı ziyaretinden dolayı Belediye Başkanı Fuat Köse'ye teşekkür etti.