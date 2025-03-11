Başkan Mirza, Bandırma'daki Projeleri Yerinde İnceledi

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçenin farklı noktalarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mirza, "Hem altyapı hem de sosyal alanlardaki projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Başkan Mirza, ekipler tarafından mahallelerde sürdürülen parke taşı döşeme işlemlerini, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki tadilatı, mezarlık alanında gerçekleştirilen tesviye ve Malta Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Mirza, "Kentimizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem altyapı hem de sosyal alanlardaki projelerimizi en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.