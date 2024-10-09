Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında işletmeleri zarar gören esnafı ziyaret etti.
Öntürk, sanayi sitesinde 5 Ekim'de çıkan yangında hasar oluşan 7 mobilya işletmesini ziyaret etti.
Esnafla görüşen Öntürk, mağduriyetin giderilmesi için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde destekte bulunacaklarını belirtti.
Öntürk, itfaiye istasyonunun eksikliklerinin giderileceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Başkan Öntürk, Antakya'daki Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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