Başkan Özyiğit Muhtarlarla Sorunları Görüştü

(MERSİN) - Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Güvenevler, Fuat Morel, Dumlupınar, Akkent, Bahçelievler, Aydınlıkevler, Barbaros, Kuzeykent ve Cumhuriyet mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Başkan Özyiğit'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de hazır bulunarak mahallelerdeki sorunlara ilişkin muhtarların görüş ve talepleri dinledi.

Muhtarların mahalleleriyle ilgili aktardığı ihtiyaç, öneri ve beklentiler, ilgili müdürlüklerce not alındı; bazı konular toplantı sırasında karara bağlanırken, bazıları ise hızlı çözüm için programa alındı.

Toplantıda konuşan Özyiğit, şunları söyledi:

"Muhtarlarımızla çok güçlü bir çalışma ağı kurduk."

"Göreve geldiğimiz günden bu yana en çok önem verdiğimiz konulardan biri, halkla doğrudan temas kurmak, vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarında karşılaştıkları sorunları yerinde ve doğru bir şekilde tespit edebilmek oldu. Bu anlayışla muhtarlarımızla çok güçlü bir çalışma ağı kurduk. Onlar mahallelerin nabzını tutan, halkın ihtiyaçlarını en yakından gören ve hisseden temsilciler. Bu nedenle bizim için sadece birer aracı değil, aynı zamanda yol arkadaşımız, çalışma arkadaşımız oldular. Her mahallemizin ihtiyaçları farklı. Bazı yerlerde altyapı öncelikli, bazılarında sosyal destek veya park ihtiyacı öne çıkıyor. Tüm bu farklılıkları sahada, muhtarlarımızla birlikte değerlendiriyoruz."