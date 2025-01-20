Başkan Palancıoğlu'ndan Temel Atma Töreni - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan Temel Atma Töreni

Başkan Palancıoğlu\'ndan Temel Atma Töreni

Melikgazi'de 21-22 Ocak'ta Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerinde konut projeleri için temel atılacak.

20.01.2025 11:48
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk ve Kazım Karabekir mahallelerinde inşa edilecek konutlar için temel atma törenini yapacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak Salı günü saat 13.30'da Altınoluk Mahallesi'nde 120 konuttan oluşan Yatay Mimari Projesi'nin temel atma töreninin ardından 22 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'te ise Kazım Karabekir 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının da temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Altınoluk Mahallesi Bahçeli evler Konut Projemiz, depremden sonra şehircilik açısından konutların daha çok yatay mimari, düşük katlı mahalle ve site konseptinde yapılması yönünde olan bir proje. Yatay mimari projemiz 2 katlı bahçeli ev olarak 100 bin metrekarelik çok büyük bir alanda 120 konuttan oluşuyor. Her bir blokta 4 bahçeli ev var. Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2. etap çalışmaları için temel atma töreni yapılacak. Temelini atacağımız kentsel dönüşüm bloklarımız 20 blok 794 daireden oluşuyor. Rabbim inşallah kazasız belasız binaları yapıp bitirmeyi nasip etsin."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Palancıoğlu'ndan Temel Atma Töreni - Son Dakika

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