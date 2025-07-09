Bitlis'in Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Belediyede düzenlenen toplantıda, kuraklık nedeniyle yaşanan su yetersizliği hakkında istişarelerde bulunuldu.
Mağduriyetin yaşanmaması için gereksiz su kullanımının önüne geçilmesine vurgu yapıldı.
Kaçak su kullanımıyla mücadelede cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.
Belediye Başkanı Şam, emniyet güçleri ve belediye ekipleriyle denetim yapacaklarını aktardı.
Son Dakika › Güncel › Başkan Şam'dan Su Yetersizliği Toplantısı - Son Dakika
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