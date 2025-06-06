Başkan Tugay, Kurban Bayramı Namazını Kıldı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı namazını Konak Yapıcıoğlu Camii'nde cemaatle beraber kıldı. Tugay, namaz sonrası vatandaşların bayramını kutladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Konak Yapıcıoğlu Camii'nde bayram namazı kıldı. Tugay'a Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da eşlik etti.
Vatandaşlarla bayramlaşan Tugay, "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi. Bayram namazı sonrasında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da Başkan Cemil Tugay'a eşlik etti.
Bayram dolayısıyla mobil araçlarla yurttaşlara gevrek ve çay ikramında bulunuldu.
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