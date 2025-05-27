Başkan Ünlüce, Erenköylü Kadınlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yerel seçim sürecinde Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Kezban Kamış, Fadime Ürey ve Güllü Çetinkoş'un "Ayşe Hanım, biz seni çok seviyoruz. Bekliyoruz" sözleriyle yaptığı çağrıya kayıtsız kalmamıştı. O buluşmada seçim sonrası yeniden görüşme sözü veren Ünlüce, kadınlarla Kentpark'ta bir araya geldi. Ünlüce, "Dokunmadık gönül bırakmayacağız. Her zaman yan yanayız" dedi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Odunpazarı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve gönderdikleri video ile kendisini evlerine davet eden Kezban Kamış, Fadime Ürey ve Güllü Çetinkoş ile buluşan Başkan Ünlüce, duygu dolu anlar yaşamıştı. Evlerine konuk olduğu kadınların yakın ilgisi ile karşılaşan Ünlüce, kendilerine seçimden sonra da bir araya gelme sözü vermişti. Ünlüce, o gün verdiği sözü tutarak, Erenköylü vatandaşlarla Kentpark'ta buluştu.

Kent Lokantası'nda kadınlarla yemek yiyip, sohbet eden Ünlüce, "Biz bu şehri birlikte güzelleştiriyoruz. Dokunmadık gönül bırakmayacağız. Her zaman yan yanayız" ifadelerini kullandı.

Ünlüce ile bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyan kadınlar ise "Ayşe Başkan seçim döneminde söz verdi, geldi. Biz onu sadece bir başkan olarak değil, bir kardeş, bir evlat gibi görüyoruz. Onunla gurur duyuyoruz" diye konuştu.