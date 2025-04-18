Başkan Ünlüce, Muhtarlarla Toplandı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Han ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve belediye hizmetlerine ilişkin birçok konu ele alındı.

EBB Meclis Salonu'nda Han ilçesi muhtarlarıyla gerçekleşen buluşmada Başkan Ünlüce, muhtarların mahallelerde belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, yerel yönetimlerin güçlenmesinde muhtarların önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan sorunları ve vatandaşın taleplerini, Başkan Ünlüce'ye ileterek, çözüm önerilerini paylaştı. Altyapı, ulaşım, içme suyu, tarımsal destek ve sosyal hizmetler gibi birçok konuda yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, görüş alışverişiyle devam etti.

Ünlüce, "Muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliği sayesinde mahallelerimize daha hızlı ve etkin hizmet ulaştırabiliyoruz. Han ilçemiz için de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.