Başkan Ünlüce, Yeni Yılı Eskişehirlilerle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başkan Ünlüce, Yeni Yılı Eskişehirlilerle Karşıladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yeni yılın son gününde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek yeni yıl kutlaması yaptı. İki Eylül Caddesi ve Taşbaşı bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafa hayırlı işler dileyen Ünlüce, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

01.01.2025 13:57  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yeni yılın son gününde vatandaşlarla bir araya geldi. İki Eylül Caddesi'ni ve Taşbaşı bölgesini ziyaret eden Başkan Ünlüce, esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye yılın son gününde de devam etti. İki Eylül Caddesi'ndeki ve Taşbaşı bölgesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Ünlüce, 'hayırlı işler' diledi. Başkan Ünlüce, vatandaş ve esnafla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlüce, "Yılın son gününde en mutlu olduğumuz yerde, hemşehrilerimizin yanındayız. Yeni yılda da hep bir arada yan yana olacağız. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ayşe Ünlüce, Eskişehir, Politika, Güncel, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce, Yeni Yılı Eskişehirlilerle Karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:31:08. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Ünlüce, Yeni Yılı Eskişehirlilerle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.