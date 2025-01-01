Başkan Ünlüce, Yeni Yılı Eskişehirlilerle Karşıladı

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yeni yılın son gününde vatandaşlarla bir araya geldi. İki Eylül Caddesi'ni ve Taşbaşı bölgesini ziyaret eden Başkan Ünlüce, esnafın ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelmeye yılın son gününde de devam etti. İki Eylül Caddesi'ndeki ve Taşbaşı bölgesindeki esnafı ziyaret eden Başkan Ünlüce, 'hayırlı işler' diledi. Başkan Ünlüce, vatandaş ve esnafla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlüce, "Yılın son gününde en mutlu olduğumuz yerde, hemşehrilerimizin yanındayız. Yeni yılda da hep bir arada yan yana olacağız. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.