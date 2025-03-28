Başkan Uysal'dan Bayram Mesajı: Birlikte Mücadele Vurgusu - Son Dakika
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Başkan Uysal'dan Bayram Mesajı: Birlikte Mücadele Vurgusu

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, toplumun ihtiyaç duyduğu özgürlük ve güvenlik taleplerine dikkat çekti. Merkeziyetçiliğin olumsuz etkilerine değinen Uysal, birlikte mücadele ederek daha iyi günlere ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

28.03.2025 12:21  Güncelleme: 13:05
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı öncesinde belediye çalışanlarıyla bir araya geldiği bayramlaşma töreninde "Bu toplumun ihtiyacı olan günlere inşallah hep birlikte mücadele ederek kavuşacağız" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ramazan Bayramı tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Belediye meclis üyelerini de katıldığı bayramlaşmanın ilk adresi Fen İşleri Müdürlüğü oldu. Buradaki bayramlaşmaya Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler müdürlükleri çalışanları katıldı.

Uysal, ardından belediyenin ana hizmet binasında düzenlenen ikinci törene katıldı. Uysal, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullara dikkat çekti, toplumun özgürlük, güvenlik ve öngörülebilir bir gelecek talebinin en temel ihtiyaç olduğunu vurguladı. "İnsan, özgürce konuşabildiği, düşündüğünü ifade edebildiği, plan yapabildiği, önünü görebildiği bir düzende yaşamak ister" diyen Başkan Uysal, mevcut durumda bunun mümkün olmadığını belirtti.

Uysal, merkeziyetçiliğin her zaman toplumları çıkmaza sürüklediğini dile getirerek, "Merkeziyetçilik eğilimleri dünyanın her yerinde batak demektir. Batak ekonomi demektir. Batak siyasi sistem demektir. Geleceğini göremeyen insanlar demektir. Çocuklarının geleceğini göremeyen insanlar demektir" diye konuştu. Başkan Uysal, "Toplumun ihtiyacı olan günlere inşallah hep birlikte mücadele ederek kavuşacağız" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin ise özellikle ekonomik kriz ortamında vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini aktaran Uysal, "Biz Muratpaşa'mızda kamu hizmetlerinden belli bir memnuniyeti hep birlikte ayakta tutuyoruz, sizler sayesinde. Türkiye'mizin özel belediyelerinden bir tanesi, bir sosyal denge belediyesi, bir sistem belediyesi, bir bütün vatandaşlara eşit kamu hizmeti servisi belediyesi. Bunun getirdiği bir memnuniyet var" ifadelerini kullandı.

Uysal, konuşmasını "Çok daha özgür, çok daha gülümseyerek, çok daha Türkiye'nin ve çocuklarımızın geleceğine emin bir şekilde bakarak çok daha iyi koşullarda bayram kutlayabilmeyi temenni ediyorum" diyerek tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Uysal'dan Bayram Mesajı: Birlikte Mücadele Vurgusu - Son Dakika

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