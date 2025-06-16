Başkan Uysal: 'Dünya Büyük Bir Alacakaranlık Kuşağından Geçiyor'

(ANTALYA) - Ant Sanat Şair Buluşmaları'na katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Büyük bir alacakaranlık kuşağından geçiyoruz. Her şeyin çok belirsiz olduğu bir güncel dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir geriye gidiş var. İnsanlar, Gülten Akın'ın meşhur tabiriyle, 'ince şeyleri düşünmeye' vakit bulamıyor. İşte biz tam da bu noktada ısrar ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin iki aylık periyotlarla artık e-dergi formatında yayımladığı kültür ve sanat dergisi AntSanat tarafından düzenlenen Şair Buluşmaları, Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda yapıldı.

İki oturumda düzenlenen etkinlikte Şükrü Erbaş, Tarık Günersel, Ahmet Telli, Ferruh Tunç, Gökhan Arslan, Betül Dünder, İdris Özyol ve Betül Tarıman konuşmacı olarak yer aldı.

Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada Muratpaşa'da estetik düşünceyi, inceliği ve çok sesliliği yaşatma çabasını vurguladı. Uysal, "Büyük bir alacakaranlık kuşağından geçiyoruz. Her şeyin çok belirsiz olduğu bir güncel dünyada, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir geriye gidiş var. Müzelerin ziyaretçi sayıları düşüyor. İnsanlar, Gülten Akın'ın meşhur tabiriyle, 'ince şeyleri düşünmeye' vakit bulamıyor. İşte biz tam da bu noktada ısrar ediyoruz. Bu bir çeşit inatlaşmadır yaptığımız" ifadelerini kullandı.

Sanatın yalnızca merkezlerde değil, kentin her noktasında, Toroslar'ın eteklerinden Balıkçıbarnağı'na kadar farklı biçimlerde hayat bulması gerektiğini belirten Uysal, "Gönlümüzde, kalbimizde hep şu var. İnsanlar kendi meşreplerince ve kültürlerine uygun olarak bir sanatla uğraşsınlar. Estetik düşünsünler, ince düşünsünler. Dünyadaki alternatif bakış açılarına zihinlerinde yer ayırsınlar. Fanatik olmasınlar. Hep açık parantezlerle, Mevlana'nın deyimiyle 'hayret makamında' düşünsünler, sevgiyle düşünsünler" diye konuştu.

Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin sanat, edebiyat ve eğitim alanındaki tüm çalışmalarının bu anlayışla şekillendiğini sözlerine ekledi.