Başkan Uzun\'dan Anlamlı Destek

Sivas'ta sağlık sorunları nedeniyle bir süredir evinden çıkamayan 66 yaşındaki kadının pikniğe gitme isteğini, Belediye Başkanı Adem Uzun yerine getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, il merkezinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle yürüme zorluğu çeken Sevgi Korkmaz, Bir El de Sen Uzat Derneği'nin düzenlediği piknik programına katılmak istediğini belediye başkanı Uzun'a iletti.

Uzun, Korkmaz'ın isteğinin yerine getirilmesi için ekiplere talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Sevgi Korkmaz için özel araç tahsis ederek kendisini evinden alıp etkinlik alanına götürdü.

Gösterilen ilgi ve destek için Belediye Başkanı Uzun'a teşekkür eden Korkmaz, "Temiz havada arkadaşlar ve dostlarla buluşabilmenin mutluluğunu yaşadım. Bu benim için sadece bir gezi değil, aynı zamanda büyük bir moral oldu. Çağrıma kayıtsız kalmayan ve bana bu mutluluğu yaşatan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bir El de Sen Uzat Derneği yöneticisi Şenay İlkörücü ise her yıl düzenledikleri piknik etkinliğinin bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.