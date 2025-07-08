Başkan Yardımcısı Tutuklandı

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Manavgat Belediyesi'ndeki makam odasında 110 bin avro alırken suçüstü yapılıp gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile Belediye Meclis üyesi Burak Çeker, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Tüter'in, savcılıktaki ilk ifadesinin detayları da ortaya çıktı. Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, 110 bin avroyu aldığını kabul etti, bu paranın iki iş insanı arasında olduğunu ve belediye adına almadığını, komisyon olduğunu savundu. Tüter'in ifadesi sonrası gözaltı kararı 43'e yükseldi. Bunlardan 41'inin gözaltında, 2'sinin firari olduğu kaydedildi.

Haber: ANTALYA,