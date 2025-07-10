Başkan Yardımcısından Rüşvet İtirafı - Son Dakika
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Başkan Yardımcısından Rüşvet İtirafı

10.07.2025 19:03
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Manavgat Belediyesi'nde rüşvet skandalı; başkan yardımcısı Tüter, etkin pişmanlıkla ifade verdi.

BAŞKAN YARDIMCISI İTİRAFÇI OLDU

Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusunda 110 bin avro rüşvet alırken suçüstü yakalanıp, tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, etkin pişmanlıktan yararlanarak ek ifade verdi. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın göreve başladıktan sonra yakınlarından ekip oluşturduğunu anlatan Tüter ifadesinde; Kara'nın yeğeni Bulem Şahbaz'ı özel kalem müdürü, baldızı Sıla Ceyhan Berkaya'yı ve okul arkadaşı Gülsüm Özer'i belediye başkan yardımcısı yaptığını belirtti.

'HER BİRİMDE HÜSEYİN CEM GÜL SÖZ SAHİBİ OLDU'

Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ü belediye ile ilgisi olmamasına rağmen aktif kişi haline getirdiğini, arkadaşı Demir Demir'i de belediyeye bağlı önemli bir iştirakin başına geçirdiğini belirten Tüter, "Belediyenin her biriminde Hüseyin Cem Gül söz sahibi oldu. Özellikle inşaata başlama ruhsatı, iskan, tadilat ruhsatı ve otel işletme ruhsatı konularında başvuruda bulunan kişiler, ruhsatlar verilmeden önce muhakkak başkanın talimatı ile Hüseyin Cem Gül'e yönlendirilirdi. Hüseyin Cem Gül ile anlaşılmadan ruhsat alınması mümkün değildi" iddiasında bulundu.

NOT DEFTERİNİ TESLİM ETTİ

İş insanı E.Ö.'den otel inşaatı izni için araç istendiğini, tutuklu belediye meclisi üyesi Seval Öz Özgenç'e ait otelin ise kaçak odalarına göz yumulduğunu belirten Tüter, otel sahibi M.Ö.'nün iskan alabilmek için özel kalem müdürü Bulem Şahbaz'ın yönlendirmesiyle başkanın makam odasını yenilemesine rağmen iskan alamadığını savundu. Kumköy'deki alışveriş merkezinde de kaçak yapılaşmaya göz yumulduğunu ileri süren Tüter, iş insanı A.Ö.'nün Gündoğdu'da bulunan oteline ruhsat alabilmek için Belediye Başkanı Kara'ya makam odasında 150 bin avro verdiğini duyduğunu öne sürdü. Hüseyin Cem Gül'ün, otel sahiplerini hafriyat işlerini Mesut Kara'ya vermeleri konusunda zorladığını anlatan Tüter, "Usulsüz yapılan işlemlere ilişkin not tutmuştum. Bu not defterini rızam dahilinde teslim ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Niyazi Nefi Kara, Yerel Haberler, Mehmet Engin, Politika, Belediye, Manavgat, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Yardımcısından Rüşvet İtirafı - Son Dakika

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