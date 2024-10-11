Başkan Yazıcıoğlu\'ndan Duygusal Anlar

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TOKAT Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, 1991-1999 yılları arasında Erzincan'da valilik yapan babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını kullandı. Duygusal anlar yaşayan Yazıcıoğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya sürprizi için teşekkür etti.

Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldi. Babası merhum Recep Yazıcıoğlu'nun valilik yaptığı kenti gezen Başkan Yazıcıoğlu, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un da yeraldığı ziyarette Vali Aydoğdu, Yazıcıoğlu'na sürpriz yaptı. Yazıcıoğlu'na yıllar önce yaşadığı valilik konağını gezdiren Aydoğdu, merhum Recep Yazıcıoğlu'nun kullandığı makam aracını da garajdan çıkardı. Aracın sürücü koltuğunu oturan Yazıcıoğlu, Vali Aydoğdu ve Başkan Aksun'la kısa bir şehir turu yaptı. Duygulu anlar yaşayan Yazıcıoğlu, "Ben bunu bunu bir sefer kulandım, çevreyi,şöyle bir dolaştım. Babam duymuş, bayağı sinirlendi azarladı beni" dedi. Şehir turu sonrası Başkan Yazıcıoğlu, sürprizi için Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN,