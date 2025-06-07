Başkan Zeyrek Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Başkan Zeyrek Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı

Başkan Zeyrek Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı
07.06.2025 02:19
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Manisa'da Başkan Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da evinde elektrik akımına kapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Ağır yaralanmıştır"

Ferdi Zeyrek'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek, akşam saatlerinde evinde yaşanan talihsiz bir kaza sonucu elektrik çarpması nedeniyle ağır yaralanmıştır. Sayın Başkanımızın tedavisi, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından ulaştırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda, doktorlarımızın gözetiminde devam etmektedir. Resmi hesaplarımız dışında yapılan paylaşımların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek Elektrik Çarpmasıyla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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