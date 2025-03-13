Başkan Zeyrek, Hal Esnafıyla Sahurda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Zeyrek, Hal Esnafıyla Sahurda Bir Araya Geldi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ramazan ayı boyunca esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak hal esnafıyla sahurda bir araya gelen Zeyrek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

13.03.2025 12:53  Güncelleme: 14:29
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sahurda hal esnafıyla bir araya geldi. Zeyrek, "Paylaştıkça büyüyen, birlik ve beraberlikle güçlenen bir Manisa için yola çıktık. Bu anlayışla esnafımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak, sahurda hal esnafıyla aynı sofrada buluşan Başkan Zeyrek, esnafın sorunlarını dinleyerek ramazanın bereketini paylaştı.

Programa, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, Manisa Celaliler Federasyonu Başkanı Ali Sürgit, Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Özer, hal ve pazarcı esnafı ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Başkan Zeyrek, ramazan ayının ilk gününde Soma'da madencilerle sahur yaptıklarını hatırlatarak, her gün bir iftar sofrasında ramazan ayının bereket, birlik, beraberlik duygularını paylaştıklarını söyledi. Hal esnafının taleplerini de dinleyen Zeyrek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Beraberlikle güçlenen bir Manisa için yola çıktık"

Zeyrek, "Bu mübarek ayda, siz değerli esnafımızla bir arada olmanın, aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. İlk sahurumuzu madencilerimizle yapmıştık, şimdi sahurda hal esnafımızla bir aradayız. Onların emeği ve alın teri, sofralarımıza ulaşan nimetlerin en önemli kaynağı. Paylaştıkça büyüyen, birlik ve beraberlikle güçlenen bir Manisa için yola çıktık. Bu anlayışla esnafımızın ve vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları kabul etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Zeyrek, Hal Esnafıyla Sahurda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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