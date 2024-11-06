Başkanlık Seçimlerinde İlk Sonuçlar

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ABD başkanlık seçimlerinde Indiana, Kentucky ve Vermont eyaletlerinde ilk sonuçlar belli oldu.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı.

Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.