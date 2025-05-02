Başkent Pediatri Kongresi Başladı - Son Dakika
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Başkent Pediatri Kongresi Başladı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, çocukları sağlıklı yetiştirmenin başarı için önemli olduğunu vurguladı.

02.05.2025 22:10
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(ANKARA)-Başkent Üniversitesinin düzenlediği Pediatri Kongresi'nde konuşan Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, "Çocuklarımızı ne kadar sağlıklı yetiştirirsek o kadar başarılı oluruz" dedi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nın düzenlediği 6. Başkent Pediatri Kongresi başladı. Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu onuruna düzenlenen kongrede çocuk sağlığı ve hastalıkları ele alındı. Kızılcahamam Patalya Termal Otel'de düzenlenen kongrenin açılışında Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal bir konuşma yaptı. Hekimlerin hastalar için var olduğunu dile getiren Haberal, "7/24 çalışıyoruz çünkü kimin ne zaman hastalanacağını bilemeyiz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi'nin kuruluşunun ve İhsan Doğramacı'nın Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Haberal, pediatrinin de önemine dikkat çekti. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları gelecek olarak gördüğünü anımsatan Haberal, "Çocuklarımızı ne kadar sağlıklı yetiştirirsek o kadar başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"Görevimiz eser kazandırmak"

Hekimlerin toplumların liderleri olduğunu belirten Haberal, "İnsan için adalet, sağlık ve eğitim önemlidir. Bu ülkede yapılamayacak çok az şey var. Ben 70 santimetrelik bir alandan, Silivri'den geldim. Geri adım atmadım. Bugün buradayız. Görevimiz ülkemize eserler kazandırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli bir hizmet veriyoruz"

Kongre Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Baskın ise Başkent Üniversitesi'nin ülkedeki önemli sağlık kuruluşlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Baskın, " Sağlık Bakanlığı'ndan sonra en çok hasta takibi yapan merkezlerde ikinci sıradayız. Ülkemize önemli bir hizmet veriyoruz. Haberal hocamızın önderliğinde, Atatürk ilkelerinin ışığında bu hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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