Başkentte Kadınlar Guinness Rekoru Denedi

Başkentli kadınlar en kalabalık kadın aerobik etkinliğine ilişkin Guinness Dünya Rekoru denemesi için bir araya gelerek müzik eşliğinde aerobik yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), "Aerobik Başlıyor Başkentte Rekor Yükseliyor" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı Konser Alanı'nda gerçekleşti.

Rengarenk spor kıyafetleriyle alanı dolduran kadınlar, müzik eşliğinde profesyonel eğitmenlerin komutlarıyla aynı anda aerobik yaptı.

Alanın farklı noktalarına yerleştirilen kameralar ile rekor denemesinin her anı titizlikle kayıt altına alındı.

Organizasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, rekor denemesine 630 kadın katıldı. Denemeye ilişkin tüm kanıtlar incelenmek üzere Guinness Dünya Rekorları yetkililerine gönderilecek.