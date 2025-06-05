Başkentte Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelenler, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarlara su döktü.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca da şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi, kabirlere karanfil bırakıldı, çocuklara hediye verildi.

Vakıf Başkanı gazi Lokman Aylar, AA muhabirine, şehit ailelerinin bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

Aylar, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere herkesin bayramını kutlayarak, "Terörsüz Türkiye sürecini Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak başından beri her zaman destekledik. Çünkü, bu acıyı en çok yaşayan bizleriz. Türkiye'de terörün bitmesini en fazla biz istiyoruz. Biz, süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde daha huzurlu, güzel ve müreffeh bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin inşasında şehit ailelerinin üzülmesini istemediklerini belirten Aylar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bey'in dediği gibi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın buruk bir şekilde olacağı, gönlünün kırılacağı bir sürecin devam etmemesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Devlet Bey'e güveniyoruz. Şehit ailelerimizin ve şehit babalarımızın, gazilerimizin üzüleceği bir süreç olmayacağına inancımız tamdır. Genel af kesinlikle istemiyoruz. Abdullah Öcalan'ın bir bebek katili olduğu, PKK'nın bir terör örgütü olduğu gerçeğini hiçbir şey değiştirmez, değiştirmemelidir. Türkiye devletinin bekası, birliği ve beraberliği bizim için her şeyden önemlidir. Biz bunun için bedel ödedik."

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale'nin annesi Perihan Kale de oğlunun kabrini ziyaret ettiğinde onu görmüş gibi hissettiğini dile getirerek, "Şehit olalı 19 yıl oldu. Bir yavrusu var, babası şehit olduğunda 34 günlüktü, şimdi üniversitede okuyor. Fırsat buldukça, gelip gidiyoruz." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın mayına basması sonucu 2005'te şehit olan Piyade Çavuş Ender Alper ile aynı araçta bulunan gazi Mehmet Eğin de şehit ailelerini yalnız bırakmamak için şehitliğe geldiklerini kaydetti.