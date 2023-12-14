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Başkentte sahipsiz köpek saldırısında yaralanan öğrencinin köpekleri yakalandı - Son Dakika
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Başkentte sahipsiz köpek saldırısında yaralanan öğrencinin köpekleri yakalandı

Ankara'da okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Ahmet Furkan Tanrısever'in yaralandığı bölgedeki köpekler belediye ekiplerince yakalandı. Çankaya Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, bölgedeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara götürdü. Köpeklerin, veteriner hekim tarafından kontrol ve aşılarının yapılmasının ardından belediyeye ait hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

Başkentte sahipsiz köpek saldırısında yaralanan öğrencinin köpekleri yakalandı
14.12.2023 - 13:07,  Güncelleme: 13:11
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Başkentte okula giderken sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan ve öğretmenin sopayla müdahalesi sonucu kurtarılan 16 yaşındaki Ahmet Furkan Tanrısever'in yaralandığı bölgedeki köpekler belediye ekiplerince yakalandı.

Çankaya Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tanrısever'in köpek saldırısına uğradığı okulun önünde sabah erken saatlerde çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki sahipsiz köpekleri toplayarak barınaklara götürdü. Köpeklerin, veteriner hekim tarafından gerekli kontrol ve aşılarının yapılmasından sonra belediyeye ait hayvan barınağına teslim edileceği belirtildi.

Okulun yanındaki inşaatta çalışan İsa Şahin de bölgedeki sahipsiz köpeğin saldırısına maruz kaldığını söyledi.

Şahin, "Biz 6 aydır burada çalışıyoruz, hepimizi rahatsız ediyor. Köpekler hem öğrencilere hem de öğretmenlere saldırdı." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başkentte sahipsiz köpek saldırısında yaralanan öğrencinin köpekleri yakalandı - Son Dakika
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