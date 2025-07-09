BASKİ'ye 6.7 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca kentsel atık suyunu arıtmadan denize deşarj ettiği gerekçesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (BASKİ) 6 milyon 687 bin TL para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde denetim faaliyetleri yürütüyor. 23 Haziran'da 50 denetim ekibi ve 24 çevre laboratuvarının katılımı ile başlatılan denetimler çerçevesinde, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme yapıldı. Denize deşarj edilen sudan numune alındı. Analiz sonucu söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık suyu olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da yapılan takip denetiminde de söz konusu deşarjın devam ettiği tespit edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Çevre Kanunu'na istinaden 6 milyon 687 bin TL para cezası uygulandı.

Haber: ANKARA,