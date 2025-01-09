ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.
Baskil ilçesinde sayıları yaklaşık 100'ü bulan yaban domuzu sürüsü, Konalga Zekkan dağlarında cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Domuzlar, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Baskil'de Domuz Sürüsü Cep Telefonuyla Görüntülendi - Son Dakika
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