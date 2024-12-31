Baskil Kaymakamı'ndan 2025 Yılı Kutlama Mesajı

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Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türker, mesajında, sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı 2024 yılını geride bırakarak yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getiren 2025 yılına girmenin heyecanını içinde olduklarını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kendilerine de Türkiye'yi lider bir devlet yapma yolunda yeni hedeflere yürüme sorumluluğu yüklendiğini aktaran Türker, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki millet olarak göstereceğimiz gayret ve azmimizle gelecek yıllar sağlam temeller üzerine kurulmuş, bir asırlık devlet olan Türkiye'mizin yılları olacaktır. Tüm dünyada barışın ve huzurun hakim olduğu yeni bir yıl dilerken, 2025 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum."