Başmakçı ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan 126 konutluk proje çalışmaları devam ediyor.
Çağlayan Mahallesi'nde yapımı süren proje, ilçenin konut ihtiyacını karşılayacak.
Proje Müdürü Murat Kılıçoğlu, konutların 1 Temmuz 2026'da tamamlanması için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.
Başmakçı'da "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliği
Baçmakçı ilçesinde anaokulu öğrencileri "Geleneklerimiz Göreneklerimiz" etkinliğine katıldı.
Misak-ı Milli Parkı'ndaki etkinlikte Cumhuriyet İlkokulu anaokulu öğrencileri, bir araya geldi.
Etkinlik sonrası, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.???????
Son Dakika › Güncel › Başmakçı'da TOKİ Konut Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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