Başörtülü Hakim Talebine Suç Duyurusu - Son Dakika
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Başörtülü Hakim Talebine Suç Duyurusu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başörtülü hakim olduğu için 'reddihakim' talebinde bulunan avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Adalet Bakanlığı, soruşturma izni vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

10.06.2024 20:54
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ANKARA 1. Ağır Ceza Mahkemes'inde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için 'reddihakim' talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusuna Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 2 tutuklu sanığın duruşmasında mahkeme heyeti başkanı ve üyesi hakimin başörtülü olduğu için 'reddihakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mahkeme başkanınca Bakanlığa yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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